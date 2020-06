OLIMPIADI

BELLUNO Il riparto del fondo da 1 miliardo destinato ai Giochi Olimpici 2026 è stato deciso ieri al ministero delle Infrastrutture tra Regioni e Province autonome che ospiteranno l'evento, ovvero Lombardia, Veneto, Trento e Bolzano. Al Veneto spetteranno 325 milioni e Belluno assorbirà la quota maggiore con le priorità assolute della circonvallazione di Longarone, ovvero un bypass che dalla A27 di Pian di Vedoia superi l'intero abitato e soprattutto l'innesto con la strada per la Val di Zoldo, e quella di Cortina che andrà a completare il primo stralcio per allacciarsi alla statale 51 che sale a Dobbiaco. Fondi saranno destinati anche alla circonvallazione di Verona, sede della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

Ieri si è deciso inoltre la costituzione della società pubblica Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa alla quale è affidato il compito di realizzare concretamente le opere. «È tutto pronto da diverse settimane - afferma il relatore della legge olimpica Roger De Menech -, purtroppo le Regioni non si erano ancora accordate sul riparto delle risorse. Ora speriamo di partire velocemente con la progettazione».

A eseguire le opere sarà la costituenda società (con capitale di 1 milione di euro) partecipata per il 70% dal ministero dell'Economia e dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (con due quote del 35%; per il 20% dalla Lombardia e dal Veneto (con due quote del 10%); e per il 10 per cento dalle province autonome di Trento e di Bolzano (con due quote del 5% per cento).

