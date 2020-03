IL RENDICONTO 2019

MILANO Nel 2019 il gruppo Inwit ha registrato un fatturato pari a 395,4 milioni, in aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Escludendo alcuni ricavi non ricorrenti, il fatturato è risultato pari a 385 milioni (+2,9%). L'utile netto confrontabile ammonta a 146,4 milioni con un incremento di circa il 4% (3,5% al netto degli one-off). Il cda che ieri ha approvato i conti ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 126 milioni. Per la prima volta, inoltre, è stato approvato il piano di sostenibilità 2020/2022.

Con l'approvazione del bilancio 2019 si chiude una fase della storia della società delle torri prossima ormai ad integrarsi con la controllata italiana del gruppo Vodafone. «A quattro anni dalla nascita e dalla quotazione in Borsa, possiamo vantare risultati eccellenti. La società - ha sottolineato l'ad Giovanni Ferigo - non solo ha allargato la propria customer base attraverso le pitalità ad altri operatori e ai nuovi attori delle tlc che utilizzano tecnologie e applicazioni diverse come il Fixed Wireless Access o i servizi dell'Internet of Things, ma via via ha saputo valorizzare ancor di più le proprie infrastrutture di elevata qualità cogliendo le diverse opportunità tecnologiche emergenti e quindi ponendosi come leader in Italia nella realizzazione di Small Cell».

Oggi Inwit, «forte di questa sua esperienza di successo - ha precisato Ferigo - si appresta a intraprendere una nuova fase che la vedrà come big player del processo di consolidamento del settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni. La nostra società sarà l'abilitatore di soluzioni innovative, dalle smart cities, all'industria 4.0, alle coperture indoor nelle aree e negli edifici con grande affollamento accelerando la diffusione del 5G e contribuendo in questo modo allo sviluppo del Paese. Questo accresciuto ruolo di Inwit ci impone anche una nuova e più accentuata attenzione alla sostenibilità ambientale delle nostre attività».

A. Fons.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA