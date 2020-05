DISTRIBUZIONE

BOLOGNA Nel corso del 2019 Coop Alleanza 3.0 ha raggiunto, e in alcuni casi anticipato, i risultati previsti dal Piano di Rilancio messo in campo dopo le perdite economiche del 2018. È quanto hanno illustrato nel corso di una videoconferenza con la stampa il presidente del colosso cooperativo, Adriano Turrini, e il direttore generale, Paolo Alemagna.

In particolare, l'Ebitda adjusted (la capacità di generare cassa prima di operazioni straordinarie) è tornato positivo per 33 milioni, con un recupero di 80 milioni sul 2018. Efficientamenti e incremento della produttività hanno consentito, tra l'altro, una riduzione di costi per 77 milioni di euro. Le perdite d'esercizio sono sostanzialmente dimezzate rispetto all'anno precedente. Il bilancio 2019 si chiude, infatti, con una perdita di 163,9 milioni che, tra l'altro, include svalutazioni e accantonamenti prudenziali per circa 80 milioni, contro i 29 previsti. Gli accantonamenti prudenziali sono stati realizzati per poter far fronte alle incertezze che il Gruppo dovrà affrontare per effetto del mutamento dello scenario dovuto all'emergenza Covid.

Nel 2019, i ricavi del Gruppo in aggregato (compresi Robintur, librerie, coop e Alg) ammontano a 5,2 miliardi (+ 3% sul 2018). Le vendite a insegna Coop superano i 4,9 miliardi, con una crescita del 2,4% sul 2018. Le vendite totali della sola Coop Alleanza 3.0 ammontano a 4,1 miliardi, con una riduzione del 2,4% sul 2018, dovuta in buona parte alla cessione di alcuni negozi. Il dato delle vendite a rete omogenea (cioè considerando lo stesso numero di punti vendita) mostra una chiara inversione di tendenza nella seconda parte del 2019. «La tendenza positiva prosegue nel 2020 - fa sapere Coop Alleanza - con gennaio già positivo e vendite in crescita nei mesi successivi, anche al netto dell'effetto approvvigionamento legato al Coronavirus».

Effetto che a Nordest si è visto poco sul fronte delle vendite, in crescita nei primi quattro mesi (gennaio-aprile) rispetto al 2019. In Veneto la crescita ha registrato un +13,82%, mentre in Friuli Venezia Giulia l'aumento è stato del 10,88%.

