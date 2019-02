Controlli rigidi sulla card: così chi non spende si vedrà tagliare i fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MONITORAGGIOROMA È stato acceso un faro sull'attività di monitoraggio centralizzato e sistematico che verrà effettuata sugli acquisti con la card per il reddito di cittadinanza. L'allarme è scattato dopo che il Garante per la privacy ha depositato una memoria in Senato in cui denuncia la futura «sorveglianza smisurata, continua e capillare» sugli utilizzatori della carta confezionata da Poste Italiane per il governo gialloverde. Ma a essere controllate non saranno solo le spese dei beneficiari del sussidio: nonostante il divieto di...