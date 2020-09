IL CONFRONTO

ROMA Metalmeccanici, chimici, bancari, sanità, commercio, e poi ancora agricoltura, florovivaismo e fioricoltura, tessile e moda, lavoratori dello spettacolo, Rai, Croce Rossa, trasporto e logistica: sono oltre dieci milioni i lavoratori privati che attendono - anche da molti anni - il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Si tratta del 79,2% dell'intera platea. A questi si aggiungono i 3,2 milioni di lavoratori pubblici. «Mai in passato si era registrato un dato simile» ha sottolineato in un recente report il Cnel, evidenziando che gli accordi in attesa di rinnovo sono 576 su 935, il 61,6% del totale. E mai - aggiungiamo noi - ci si è trovati in una situazione così complicata con gli effetti della pandemia che hanno depresso in modo tanto brutale l'intero sistema economico. Attività che hanno abbassato la saracinesca e non sanno se riusciranno più a ritirarla su, ammortizzatori sociali a carico dello Stato a go-go, norme che temporaneamente vietano i licenziamenti e, nonostante ciò, l'esercito di chi ha perso il lavoro arrivato già a quota mezzo milione di persone.

L'esigenza di rialzare la testa al più presto si trascina dietro almeno due requisiti indispensabili: flessibilità e contenimento dei costi, rilancio dei consumi. Un parametro quest'ultimo che non potrà mai avvenire se non si mettono più soldi in tasca alle persone. E il modo più immediato - oltre ad abbassare le tasse - resta quello di rimpolpare le buste paga. Ma come si può fare se nel frattempo le aziende devono parare le ferite profonde dovute al lockdown? Il governo fa sapere che è disposto a mettere sul tavolo la detassazione degli aumenti. Ma se gli aumenti non ci sono? Un dilemma che le parti sociali inizieranno ad affrontare da domani con l'atteso tavolo tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil sulla riforma della contrattazione.

Le posizioni iniziali sono molto lontane. Gli imprenditori, attraverso il nuovo leader Carlo Bonomi, chiedono «una rivoluzione» sui contratti e dicono basta all'ormai vecchio scambio salari-orario. I sindacati temono che Confindustria possa «utilizzare la crisi per cancellare i contratti nazionali», come dice chiaro e tondo il leader Cgil, Maurizio Landini. E ricordano che sul tavolo c'è il Patto per la Fabbrica, firmato con il predecessore di Bonomi, Vincenzo Boccia. «Abbiamo lavorato tanto per fare quell'intesa importante che mette al centro il lavoro, che vuole rafforzare la capacità produttiva delle imprese, qualificando i lavoratori, facendoli partecipare al destino delle imprese, alzando la produttività attraverso la contrattazione e quindi la qualità del lavoro. A Confindustria chiederemo di ripartire dal Patto per la Fabbrica» dice il numero uno Cisl, Annamaria Furlan.

«Siamo perfettamente d'accordo» è la replica del vicepresidente di Confindustria con delega su lavoro e relazioni industriali, Maurizio Stirpe. Che in vista dell'incontro di domani chiede di «sgomberare il campo dalle polemiche strumentali e dalle rivendicazioni ideologiche» e precisa che «Confindustria non mai pensato di bloccare i rinnovi dei contratti né, tantomeno, ha intenzione di smantellare il contratto nazionale. Al contrario. Vogliamo dargli più forza, applicando correttamente le regole che abbiamo condiviso nel Patto per la Fabbrica». Il punto diventa quindi come interpretare quelle regole. Per la Confindustria di Bonomi a zero inflazione corrispondono zero aumenti economici. La tensione è alta. Basti pensare che lo stesso Stirpe ha convocato per chiarimenti alcuni big dell'alimentare il 9 settembre - e parliamo di Barilla, Danone, Ferrero - che a fine luglio hanno spaccato il fronte industriale mettendo la loro firma sotto al rinnovo del contratto degli alimentaristi con un aumento di 119 euro in busta paga.

Oltre al tavolo di domani tra le parti sociali, c'è un altro appuntamento a breve che potrà dare indicazioni importanti sull'evolversi della partita contrattuale: il 16 settembre riprende la trattativa per i metalmeccanici (coinvolti 1,6 milioni di tute blu), che da sempre è considerato il contratto guida per il settore privato. E intanto, sempre il 16, ci saranno le prime dimostrazioni di forza con lo sciopero del personale della sanità privata.

