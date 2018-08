Continental riduce le stime: crollo in Borsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTIROMA Continental rivede aL ribasso le stime dei ricavi per il 2018 e il titolo sprofonda in Borsa a Francoforte cedendo il 13,1% a 160,85 euro, bruciando 4,8 miliardi di capitalizzazione. Il valore della società è ora di 32,17 miliardi, con un calo del 28% dall'inizio dell'anno. Il tonfo dell'azienda tedesca ha pesato su tutto il settore dei produttori di componenti automobilistici. In rosso Valeo (-4,8%), Pirelli (-4,5%), Nokian (-4%), Michelin (-3,9%), Brembo (-2,2%), Daimler (-1%). Continental ha abbassato la stima dei ricavi da 46...