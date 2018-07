CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONTIROMA Il primo semestre dell'anno si chiude per la Caltagirone editore con un risultato dell'esercizio positivo per 2,2 milioni di euro (contro i 6mila euro nel primo semestre 2017). Tra i numeri approvati ieri dal cda anche ricavi per 70,4 milioni (76,7 milioni nel primo semestre 2017) e un margine operativo lordo negativo per 2,6 milioni, contro un risultato negativo per 1,5 milioni nel primo semestre 2017. Il calo dei ricavi dell'8,3%, si legge in una nota del gruppo, si deve alla contrazione dei ricavi pubblicitari e di quelli...