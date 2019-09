Conte preoccupato segue il dossier personalmente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per mesi e mesi Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno litigato sul destino di Alitalia. Il primo non voleva l'ingresso nella newco di Atlantia, colpevole a giudizio del leader grillino del crollo del ponte Morandi e dunque da punire «in memoria e onore delle vittime». Il secondo, più pragmatico, invece puntava a chiudere al più presto la partita per scongiurare una fine infausta ad Alitalia e ai suoi 11 mila dipendenti e ai 20 mila lavoratori dell'indotto. Ebbene, nonostante il divorzio della Lega dai 5Stelle e la nascita del governo...