Conte in pressing sugli Usa per i dazi Pompeo chiede più impegni all'Italia

LA GIORNATAROMA Dazi, rapporti con la Cina, guerra in Libia, 5G. La visita in Italia del segretario di Stato Usa Mike Pompeo è passata per ognuno di questi temi. Uno in particolare sta a cuore all'Italia, ed è quello della nuova ondata di dazi americani verso l'Europa che il governo vuole schivare, o quantomeno ridurre al minimo. Il dossier ha fatto da sfondo alla visita del segretario di Stato Usa, che ieri ha incontrato il presidente Mattarella e il premier Conte, mentre questa mattina vedrà il ministro degli Esteri Di Maio. Il falco del...