Contaminazione batterica, surgelati ritirati anche in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Finlandia, scattano in Europa i ritiri di prodotti alimentari surgelati, a seguito del possibile rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes, il pericoloso batterio, di cui è in corso un focolaio che nel vecchio continente dal 2015 ha causato 47 casi e 9 decessi. «Finché i prodotti contaminati sono ancora sul mercato e nei congelatori dei consumatori possono ancora emergere nuovi casi», mette in guardia l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).Al momento...