VENEZIA Nei prossimi giorni verrà sottoposto al voto conclusivo del Consiglio regionale veneto il Progetto di Legge 64 relativo alle misure di contenimento del consumo di suolo. Confindustria Veneto, insieme alle Associazioni Territoriali, esprime preoccupazione rispetto all'attuale versione in discussione del provvedimento, e in merito alla quale ha proposto alcuni emendamenti trasmessi al Consiglio Regionale. «Sia chiaro afferma Enrico Carraro, Presidente di Confindustria Veneto - la nostra perplessità non riguarda il principio alla base del Progetto di Legge, di cui condividiamo appieno le finalità di tutela e di sicurezza rispetto ai rischi idrogeologici. Quello che evidenziamo è che, nel perseguire questo importante obiettivo generale, non si è tenuto conto di alcuni riflessi prettamente pratici che riguardano gli insediamenti produttivi già presenti in quei territori».

I vincoli inseriti nel PDL 64, secondo Carraro impattano in maniera significativa sulle aziende già presenti nelle aree poste sotto tutela, rischiando di paralizzarne la normale attività. Inoltre, considerando in pratica intoccabili tali zone, sarebbe impensabile fare qualunque intervento di riqualificazione, messa in sicurezza o addirittura di ordinaria manutenzione.

Tra le aree che ricadono nel perimetro del Progetto, ci sono ad esempio le Z.I. (Zone Industriali) di Vittorio Veneto (Treviso) e di Montecchio Maggiore (Vicenza), territori con una storica vocazione produttiva in cui si sono sviluppati negli anni importanti distretti. «Le aziende sono le prime ad essere interessate alla tutela del territorio dove operano - continua Carraro - ma, al contempo, hanno anche bisogno di poter rendere più sicuro e funzionale il proprio stabile. Per queste ragioni Confindustria Veneto ha elaborato una proposta emendativa, che è già presente e operativa ad esempio in Emilia-Romagna, finalizzata a trovare un equilibrio tra queste due esigenze convergenti. Questo al fine di agevolare la competitività di aziende già insediate in un certo territorio, evitandone una potenziale rilocalizzazione altrove».

In sintesi, si chiede che le procedure di ampliamento e/o di ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, così come della nuova costruzione di fabbricati necessari per lo sviluppo e/o la trasformazione di attività già insediate, purché nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività produttive rimangano riservate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) in deroga allo strumento urbanistico comunale. «I SUAP infatti - osserva Carraro - perseguono la dichiarata finalità, riconosciuta anche da pronunce della Corte costituzionale, di semplificazione dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività produttive, per assecondarne le necessità insediative strumentali alla loro competitività, mantenendo la capacità del sistema di governo locale del territorio, rappresentato dai Comuni e dalla relativa pianificazione, di dare risposte rapide ed efficaci alle necessità di adeguamento e di sviluppo delle imprese insediate nel Veneto».

