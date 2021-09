Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINANZAVENEZIA Banca Consulia, via libera dei soci all'offerta di Banca Finint per arrivare alla fusione che costituirà un gruppo da 6,5 miliardi in gestione. «L'operazione rafforzerà la nostra attività e raddoppierà le nostre masse amministrate, che arriveranno a circa 6,5 miliardi di euro - commenta il presidente e azionista di controllo di Banca Finint Enrico Marchi, presidente e socio anche di Save, la società di gestione degli...