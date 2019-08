Consorzio Prosecco: non c'è calo dei prezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VINOTREVISO Prosecco doc, infondate le notizie sui prezzi in calo, Avepa al lavoro per valutare i danni causati dal maltempo.«È presto per dire se la perdita inciderà sulla quotazione delle uve, ma di sicuro le notizie secondo le quali i prezzi della nostra denominazione sarebbero in calo sembrano orientate più a generare confusione che a rispondere a una corretta esigenza di informazione». Così il presidente del Consorzio di tutela del Prosecco Doc, Stefano Zanette, nel comunicare che sarà Avepa (Agenzia Veneta per i Pagamenti in...