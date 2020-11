IL PROGETTO

VENEZIA Coldiretti tira dritto sul progetto grande consorzio agrario nazionale sviluppando ulteriormente l'alleanza decollata pochi mesi fa con Cai: 400 milioni di fatturato diretto, 700 milioni con le collegate, 243 addetti e 180 agenzie sul territorio. Per ora. Dopo l'entrata di Bonifiche Ferraresi, che con l'aumento di 61 milioni ora controlla il 37% circa di Cai, l'organizzazione agricola più importante d'Italia, con in prima fila il suo presidente Ettore Prandini, ora è impegnata a fare opera di proselitismo tra i suoi. Ieri incontro ristretto in Friuli, oggi è la volta di Verona dove confluiranno i dirigenti Coldiretti di Veneto e Lombardia. Ma non sono mancate opposizioni, mal di pancia e interrogazioni parlamentari, con Confagricoltura e Cia contrarie in Friuli Venezia Giulia e nel Trevigiano, dove operano due consorzi molto importanti e in buona salute che hanno però la maggioranza in cda e tra i soci gialla Coldiretti. Come nel Consorzio del Nordest. Da qui le polemiche sulle esclusioni delle altre sigle e i sospetti di un piano romano.

«Oggi stiamo presentando la proposta di aggregazione in Cai agli associati di Coldiretti, non capisco le polemiche sulle esclusioni: a casa nostra possiamo invitare chi vogliamo - avverte Gianluca Lelli, Ad di Cai che ha tra i soci i Consorzio Emilia, Adriatico, Tirreno, Centro-Sud -. Nelle prossime settimane presenteremo la nostra proposta a tutti i soci. Siamo aperti al confronto, ci saranno aggiunte e modifiche, vogliamo coinvolgere anche gli altri Consorzi in bonis. La nostra è una razionalizzazione e riorganizzazione. Capiamo il timore di poter perdere con quest'operazione il contatto col territorio, ma la nostra forza è proprio la rete. Oggi abbiamo 180 agenzie in Cai, gli agenti monomandatari che hanno il rapporto diretto con gli agricoltori. Sono il nostro valore aggiunto che vogliamo valorizzare rendendo la struttura sempre più efficiente. Certo, qualche risparmio qua e là ci può essere, ma noi vogliamo svilupparci per creare una struttura che sarà utile anche fa vent'anni. E attirare capitali privati per poter crescere. I sindacati e le banche condividono il progetto». Non è che i Consorzi del Nordest porteranno acqua a quelli in crisi? «Ognuno entra col suo patrimonio - risponde Lelli - non paga i debiti degli altri. Ora, con la crisi da Covid, vogliamo accelerare le aggregazioni. Ma ovviamente la parola spetterà alle assemblee». Dove Coldiretti è in maggioranza.

«Nel Consorzio Agrario di Treviso e Belluno su 12 consiglieri uno solo non rappresenta la Coldiretti - riflette Giuseppe Facchin, imprenditore di San Polo di Piave e presidente della Cia di Treviso (oltre 5mila soci) -. E su 2300 soci del Consorzio, Coldiretti credo che ne conti oltre mille. Qualche centinaio sono nostri. Siamo un po' con le spalle al muro. Però tutta questa riservatezza mi fa pensare che le obiezioni che abbiamo posto nel passato siano corrette». Quali obiezioni? «Pensiamo che accentrare a Roma non sia una grande scelta, soprattutto in un territorio che punta sull'autonomia - risponde Facchin -. Non sto dicendo che piccole è bello. Ma abbiamo avuto in passato degli esempi negativi di grandi aggregazioni come Federconsorzi. Le situazioni con cui andremmo a fonderci sono molto meno efficienti e solide del Consorzio di Treviso-Belluno che conta 38 sedi e qualche decina di milioni di capitale immobiliare. Le sinergie col Consorzio del Friuli stanno funzionando e i conti sono in ordine. Non siamo contrari a priori: vogliamo che ci spieghino questo grande progetto. Siamo pronti a ricrederci». Coldiretti Veneto però rilancia: «L'obiettivo è dare vita ad un polo a sostegno dell'agricoltura italiana. Con il 75% del mercato degli agrofarmaci e il 63% di quello delle sementi nelle mani di sole tre multinazionali è evidente la necessità per l'Italia di rafforzare il sistema dei Consorzi Agrari. Il vero nemico sono le strumentalizzazioni».

