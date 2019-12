Consob spedisce la Finanza in Cattolica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ASSICURAZIONIVENEZIA Cattolica Assicurazioni, Guardia di Finanza ieri in sede a Verona su mandato di Consob e Ivass: c'è da acquisire altro materiale sul caso delle deleghe revocate il 31 ottobre all'ex Ad Alberto Minali, che siede ancora in cda. Il presidente di Cattolica Paolo Bedoni martedì si era recato in Consob proprio per illustrare la sua posizione e quella della grande maggioranza del cda su questa defenestrazione.L'ispezione della Gdf sarebbe finalizzata a verificare sostanzialmente due cose: la correttezza dell'informativa data al...