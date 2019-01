Consob: ora spunta Zingales Istat, via libera a Bianciardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA In punta di piedi e senza clamore, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte hanno ormai praticamente archiviato il nome di Marcello Minenna per la presidenza della Consob.Il nuovo candidato dei 5Stelle per a Commissione per la Borsa è l'economista con simpatie grilline Luigi Zingales.Dietro a tanta cautela di premier e vicepremier c'è la necessità di far calmare le acque. A favore di Minenna, dirigente Consob con un breve passaggio nella giunta di Virginia Raggi come assessore al Bilancio, si è infatti schierato perfino il...