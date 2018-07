Consip resta al palo e i risparmi nella spesa pubblica sono un miraggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA L'allarme lo ha lanciato pochi giorni fa la Corte dei conti. «È ancora troppo alta, anzi più che prevalente - hanno ammonito i giudici contabili - la quota di acquisti di beni e servizi pubblici fatta al di fuori dalle procedure Consip». E in effetti dei 47,4 miliardi di spesa complessiva nel 2017 solo 9,6 miliardi sono passati attraverso il sistema della centrale unica. Il che la dice lunga su quanto siano ampi i margini di miglioramento. Soldi che in tempi di disperata caccia alle risorse per far quadrare il bilancio...