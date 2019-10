Confindustria Veneto, sale l'ipotesi Carraro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Confindustria, a Milano scaldano i motori per il dopo Boccia a livello nazionale mentre in Veneto si punta a chiudere la successione di Matteo Zoppas entro fine ottobre. In pole position ci sarebbe Enrico Carraro, imprenditore padovano che guida un gruppo metalmeccanico multinazionale che starebbe valutando se dare la sua disponibilità. Una candidatura forte, di grande spessore sia industriale che d'esperienza: Carraro, figlio d'arte (il padre Mario è stato alla guida di Confindustria Veneto a metà degli anni 90), in passato...