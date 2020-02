LA SFIDA

VENEZIA Confindustria, tre in corsa per la presidenza nazionale mentre il Veneto non riesce a trovare la quadra e rischia di ritrovarsi spaccato. Ieri sono state presentate le auto candidature per il dopo Vincenzo Boccia. Attesi in corsa in tre: il leader di Assolombarda Carlo Bonomi, dato per ora come favorito, la piemontese Licia Mattioli (attuale vicepresidente) e, in grande rimonta, Giuseppe Pasini, imprenditore bresciano dell'acciaio che avrebbe già raccolto l'appoggio della sua associazione Federacciai e del presidente, il padovano Alessandro Banzato. Una mossa che ha spaccato Assindustria Venetocentro. Che ufficialmente con la trevigiana Maria Cristina Piovesana si è schierata per Bonomi, ma una parte della componente padovana sarebbe pronta ad appoggiare la corsa di Pasini ,complice anche le frizioni per la possibile proroga alla sua presidenza per un altro anno per avviare la fusione con Venezia-Rovigo (i padovani rivendicano la carica). Il vertice della Confindustria guidata da Vincenzo Marinese nei giorni scorsi ha deliberato compatto per Bonomi, ma non a scatola chiusa: l'idea di fondo è attendere il programma dei candidati e nello specifico del piccolo imprenditore lombardo e degli altri candidati per sciogliere ogni riserva. Ma, soprattutto, c'è la volontà di affiancare il presidente veneto Enrico Carraro - ieri riunione del direttivo regionale a Venezia - nella ricerca di un'unità che per ora è ancora molto lontana. Verona, Vicenza e Belluno sarebbero infatti ancora alla finestra, pronte a schierarsi una volta definite le squadre in campo e i consensi raccolti: fattore decisivo soprattutto per Bonomi.

Stesso discorso in Friuli Venezia Giulia, dove però Confindustria Udine sarebbe più orientata verso la Mattioli mentre Alto Adriatico (associazione di Pordenone, Trieste e Gorizia, presidente Michelangelo Agrusti) è schierata con Bonomi, in attesa delle prossime mosse del signore del caffè Andrea Illy. Che si è ritirato dalla corsa delle autocandidature ma sembra molto vicino a Pasini, tanto da poterne diventare uno dei vicepresidenti in caso di sua vittoria. E anche l'altro pretendente della prima ora, Emanuele Orsini (Federlegno), sarebbe pronto ad appoggiare Pasini.

«La confindustria si sta troppo politicizzando, e un vicepresidente non conta niente, devi avere un grande presidente soprattutto in questo momento storico - sottolinea un imprenditore padovano -. Se noi vogliamo giocare il nostro ruolo, il Veneto per primo dovrebbe appoggiare Pasini, che ha autorevolezza. Poi c'è anche la tattica: in questa fase meglio stare coperti». Proprio questa sarebbe la linea scelta da Carraro: attendere la rosa dei candidati, valutarne programmi e squadra, e poi cercare di trovare un'indicazione regionale comune in modo da influenzare decisamente il risultato finale e portare a casa una vicepresidenza di peso.

SAGGI IN AZIONE

Fino a ieri per candidarsi valeva la prima soglia di sbarramento fissata al 10% del consenso da dimostrare per poter entrare formalmente in gioco. Le successive consultazioni della commissione dei tre saggi - il trevigiano Andrea Tomat, il veronese Andrea Bolla e Maria Carmela Colaiacovo - per cinque settimane potranno poi far emergere eventuali altre possibili candidature. Diplomazie al lavoro fino all'ultimo nel tentativo di dar più forza a un solo sfidante a Bonomi con un ticket presidente-vicepresidente Mattioli-Pasini o Pasini-Mattioli.

Maurizio Crema

