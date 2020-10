LE PREVISIONI

ROMA Nonostante il balzo della produzione industriale, l'economia italiana ai tempi del Covid resta molto malata. Quest'anno farà segnare un calo del Pil del 10%, riportandoci indietro di 23 anni, poi nel 2021, sempre che si riesca a intrappolare il maledetto virus, ci sarà un parziale recupero a +4,8% che con la manovra potrebbe salire anche a +5,7%. Sono le ultime stime di Confindustria presentate ieri con il rapporto autunnale del centro studi dell'associazione degli imprenditori, alla presenza del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Sono stime al ribasso sia rispetto a quelle fatte dallo stesso Csc a maggio scorso (si prevedeva per il 2020 un Pil in calo del 9,6%), e lo sono anche rispetto a quelle ultime del governo che prevede un calo del Pil quest'anno del 9%, con un rimbalzo del 6% nel 2021. «L'aumento recente dei nuovi contagi è fonte di incertezza e spiega la debolezza attesa per l'economia nel quarto trimestre» si legge nel rapporto. L'effetto sull'occupazione, per quanto attenuato dalle numerose misure di sostegno messe in campo dal governo, sarà drammatico: -410.000 posti di lavoro nel 2020, e poi ancora -230.000 nel 2021. L'enorme sforzo economico (su 100 miliardi stanziati, ne sono stati spesi 76,8 fino ad ora) ha ovviamente appesantito i conti pubblici con un deficit/Pil che quest'anno chiuderà a 10,8% per scendere a 5,8% il prossimo anno, mentre il rapporto debito/Pil schizzerà al 158,7 nel 2020 e al 156,5% nel 2021, con un balzo di oltre 24 punti dal 134,6% del 2019.

Detto ciò, la produzione industriale in recupero è un buon segnale. «È motivo di orgoglio per noi» sottolinea il leader di Confindustria, Carlo Bonomi. Dimostra che l'industria è «un asset importante del Paese, è la locomotrice del treno Italia». Per far «correre tutti i vagoni» però è necessario «dare velocità alla locomotrice». La ricetta per gli industriali è una sola: più si investe, più il Pil cresce. Ma, avverte Bonomi, «sugli investimenti incidono due elementi: fiducia e metodo». E la fiducia «non è solo quella dei mercati, per un imprenditore significa poter vedere quale è la direzione del Paese». Per quanto riguarda il metodo, «confrontarsi è doveroso» fa sapere Bonomi.

LE RIFORME

Non è una questione di risorse. Non lo era nemmeno negli anni scorsi, meno che mai ora che avremo a disposizione i fondi del Recovery Fund e del Mes. L'importante è come si utilizzano queste risorse. Siamo davanti a «un bivio cruciale», da una parte la risalita dall'altra il declino: «Se si riusciranno a utilizzare in modo appropriato le risorse e a potenziarne leffetto, portando avanti riforme troppo a lungo rimaste ferme, allora si sarà imboccata la strada giusta per risalire la china. Altrimenti lItalia rimarrà un Paese in declino, che non sarà in grado di ripagare il suo enorme debito pubblico» scrivono gli economisti di Viale dell'Astronomia nel rapporto in cui sin dal titolo si auspica «un cambio di paradigma».

Una richiesta immediata gli industriali ce l'hanno. La esprime Bonomi dal palco: una moratoria al primo luglio prossimo per la sugar e plastic tax che dovrebbero entrare in vigore a gennaio. Gualtieri in sala ascolta e poi si sbilancia: «Rifletteremo, come abbiamo sempre fatto sulle osservazioni che ci arrivano». Intanto assicura «un forte potenziamento» di una delle misure più apprezzate dal mondo delle imprese: Industria 4.0. Si chiamerà diversamente: Transizione 4.0. «Le ambizioni sono molte, vedremo i dettagli, ma ci sarà un forte potenziamento, con l'iperammortamento, con interventi molto importanti a sostegno dellinnovazione delle imprese» promette il ministro. All'inizio del 2022, continua, saranno poi «pienamente operative» la riforma fiscale e quella sull'assegno unico. E la decontribuzione al Sud dovrebbe diventare strutturale. A ogni modo, secondo il ministro, le previsioni di Confindustria di quest'anno sono pessimiste: «Il terzo trimestre sarà molto buono e anche il -9% stimato dal governo è uno scenario che potrebbe essere rivisto al meglio se il quarto trimestre sarà anche di moderata crescita».

