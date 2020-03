LA RINUNCIA

ROMA Il presidente dell'Associazione degli industriali di Brescia, Giuseppe Pasini, si ritira dalla corsa alla presidenza di Confindustria. Ora in lizza per la successione di Vincenzo Boccia restano Carlo Bonomi, il presidente di Assolombarda, e Licia Mattioli, attuale vicepresidente di Confindustria con delega all'internazionalizzazione.

VOTI INSUFFICIENTI

Vista la particolare situazione venutasi a creare per il diffondersi del coronavirus, Pasini aveva chiesto ai saggi della Confindustria di sospendere le procedure per la nomina del nuovo presidente: la sua richiesta non ha però avuto esito favorevole. Queste le sue parole nella nota in cui annuncia il suo ritiro: «Non sappiamo oggi chi assumerà la grande responsabilità di guidare la nostra Confindustria nel prossimo quadriennio, perdipiù in un momento storico che sta mettendo a dura prova i nostri stili di vita e le nostre economie», sottolinea Pasini. Proprio per questo, rileva Pasini, «mi sarebbe sembrato opportuno di sospendere momentaneamente l'iter del rinnovo della presidenza. Tuttavia questa mia richiesta è rimasta inascoltata», precisa l'imprenditore. Quanto alla competizione, «si è trattato di un'esperienza arricchente e coinvolgente. Ho incontrato moltissimi colleghi, impegnati seriamente in Confindustria. Grazie alla loro conoscenza, al loro ascolto mi sono convinto ancor di più che in Italia c'è bisogno di una Confindustria forte, propositiva, in grado di dettare l'agenda al Paese. Su queste linee programmatiche ho registrato grandi apprezzamenti ma non sufficienti in termini di voto - ammette Pasini - per traguardare alla presidenza nazionale. Certamente il mio progetto presupponeva un cambio chiaro di valori e un approccio indipendente».

Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, è fin dall'inizio di questa tornata il candidato da battere: poteva già contare su una ampia base di consenso prima ancora che gli altri candidati entrassero in campo e, a sentire gli osservatori più attenti delle dinamiche interne a via dell'Astronomia, ha ancora oggi un buon margine di vantaggio. Eppure, ora, l'appello di

Pasini ad evitare che in Confindustria si arrivi per la terza volta ad una netta spaccatura indica che gli industriali non escludono che possa ripetersi un rush testa a testà. A fare la differenza sarà proprio la direzione che prenderanno i voti di chi, fino ad oggi, aveva sostenuto l'industriale bresciano. In ogni caso l'uscita di scena di

Pasini rafforza le chance di Licia Mattioli, imprenditrice dell'oreficeria, napoletana di nascita e torinese di adozione e di azienda, attuale vicepresidente in via dell'Astronomia con la delega all'internazionalizzazione.

