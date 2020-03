NOMINE

VENEZIA Presidenza Confindustria: Licia Mattioli incassa l'appoggio dell'associazione di Verona e ora si propone come sfidante di Carlo Bonomi. La vice presidente nazionale nel Nordest ha dalla sua anche la territoriale di Udine e ora controllerebbe poco meno di 40 voti (6 quelli arrivati da Verona). Decisiva la scelta di Giuseppe Pasini che avrebbe raccolto intorno ai 25 consensi (lontano dalla soglia del 20% per andare al ballottaggio) e potrebbe gettare la spugna decidendo di appoggiare la Mattioli, che dalla sua avrebbe anche dei gruppi pubblici, o dare libertà ai suoi sostenitori, per esempio alle territoriali del Trentino Aldo Adige.

Bonomi in ogni caso avrebbe già in tasca più di 60 voti e c'è qualcuno che si spinge anche più in là. Il presidente di Assolombarda, dopo l'appoggio di Confindustria Vicenza, ha quasi tutto il Nordest dalla sua parte: infatti per lui sono già Assindustria Venetocentro, Venezia-Rovigo e Alto Adriatico Pordenone-Trieste-Gorizia, un pacchetto di più di 20 voti che peseranno molto nella sfida definitiva. Lunedì i saggi (Andrea Tomat, Andrea Bolla e Maria Carmela Colaiacono) completeranno le loro consultazioni. Voto decisivo (e segreto) il 26 marzo.

