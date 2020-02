CAMBIO AL VERTICE

PORDENONE Sul rinnovo al vertice di Confindustria nazionale per il dopo Vincenzo Boccia - oltre alle divisioni sui tre candidati che ancora permangono tra le territoriali di Confindustria Veneto - rischia di aprirsi una nuova spaccatura anche in Friuli Venezia Giulia. Dove la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha contestato il metodo con cui si è arrivati alle tre candidature in campo. «Alcuni - è lo schiaffo che arriva in piena corsa elettorale dalla giovane leader friulana - hanno firmato per una candidatura ancora prima che uscissero i programmi di tutti e tre. Trovo che sia una cosa assurda». Per ora in corsa i candidati sono il leader di Assolombarda Carlo Bonomi (dato come favorito, ha raccolto il numero maggiore di firme), la piemontese Licia Mattioli (uno dei vicepresidenti attuali) e Giuseppe Pasini, imprenditore bresciano dell'acciaio che avrebbe già raccolto il supporto della potente associazione Federacciai, presieduta per altro dal padovano Alessandro Banzato.

LA SBERLA

In Friuli Venezia Giulia la divisione sarebbe stata evidente fin dall'inizio della corsa per il nuovo leader nazionale. La neo-costituita Confindustria Alto Adriatico (nata solo da alcune settimane dalla fusione delle due territoriali di Pordenone e Trieste-Gorizia) in accordo con buona parte del Veneto e con l'Emilia Romagna ha cercato di coagulare consensi attorno al lombardo Carlo Bonomi. Mentre Confidustria Udine è sembrata più orientata verso l'imprenditrice piemontese Licia Mattioli. E la sberla arriva propria dagli industriali del capoluogo friulano. «Ci sono persone - sbotta Mareschi Danieli - che hanno firmato il sostegno a un candidato ancora prima che uscisse il programma del candidato stesso e anche degli altri due. Trovo che sia una cosa assurda, non si può mica scegliere per simpatia. Qui stiamo parlando di una carica centrale per la crescita delle imprese e del Paese, si devono valutare gli obiettivi di quanto si vuole fare». La presidente udinese si dice sorpresa: «Sono delusa - confessa - non mi era mai capitato di assistere a situazioni del genere. Ho visto più atteggiamenti opportunistici che attenzione verso l'interesse del Paese. Adesso - aggiunge - i programmi sono usciti e noi valuteremo qual è il nostro candidato ideale sulla base della nostra idea di presidenza». Ma Mareschi Danieli è un fiume in piena: «Al momento abbiamo un candidato che ha un grande sostegno con un alto numero di firme, Bonomi. E due candidati, Mattioli e Pasini, che hanno un buon numero di firme, non sufficienti al momento, per contrastare Bonomi. Ma tutto può cambiare, dipende anche dalle scelte di Mattioli e Pasini. Questi ultimi due - sostiene - li conosco. Bonomi invece no, ancora non si è visto da queste parti».

ALTO ADRIATICO

«Noi - interviene Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico che sul rinnovo della presidenza di via dell'Astronomia ha cercato l'alleanza con il Veneto orientale e l'Emilia Romagna - conosciamo bene e stimiamo tutti e tre i candidati. Bonomi, mesi fa, era presente a Pordenone al cinquantesimo dell'associazione, non è vero che non frequenta i territori. Fin dall'inizio abbiamo ritenuto che la figura di Carlo Bonomi fosse quella più adeguata per questo momento storico. Le sua qualità innovative che può trasferire nell'associazione, la sua storia e soprattutto la sua statura ed elevata stima pubblica di cui gode non sono certo caratteristiche ininfluenti. Di recente il presidente della Repubblica Mattarella ha presenziato all'assemblea di Assolombarda guidata da Bonomi, ciò è significativo del suo riconoscimento istituzionale. I programmi sono frutto di una condivisione e di una collaborazione nel tempo. Si fanno nascere insieme mica si firmano a scatola chiusa». Intanto anche la maggioranza delle territoriali venete sembra schierarsi con Bonomi. Ancora in stand-by le associazioni confindustriali di Vicenza e di Verona.

