IL RAPPORTO

ROMA Sono ancora vive ma sommerse dai debiti finanziari. Molti di questi contrattati per non soccombere alle dure conseguenze della pandemia e delle chiusure forzate. E anche se nel nuovo anno appena iniziato dovesse davvero verificarsi il famoso rimbalzo economico, questi debiti rischiano di compromettere lo sviluppo delle aziende. Ci vorranno anni e anni per ripagarli. Anche più del doppio del tempo previsto dai conti pre-Covid. E tutto questo andrà a scapito degli investimenti. Il grido d'allarme arriva dall'ultimo rapporto del Centro studi di Confindustria. Che suggerisce però anche dei rimedi. Primo: allungare la durata della restituzione del debito (attualmente sono previsti sei anni). Secondo: sostenere la crescita dimensionale delle imprese e il riequilibrio della loro struttura finanziaria, attraverso una maggiore patrimonializzazione. Terzo: rafforzare i canali di finanziamento alternativi al credito bancario, attraverso una strategia integrata, che combini interventi di natura fiscale, semplificazioni regolamentari e altre misure volte a favorire l'accesso delle imprese a fonti finanziarie alternative, puntando sui diversi mercati del capitale proprio (private equity, venture capital, azionario AIM, etc) e sull'emissione di debito non bancario».

Tutte cose che mancano - sostiene Confindustria - nei provvedimenti varati nel 2020 e in quelli prospettati nella manovra di Bilancio e che dovrebbero trovare spazio «nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

LA CRISI

Nel 2020 - si legge nel rapporto - il credito bancario alle imprese italiane è aumentato moltissimo (+7,4% annuo a ottobre), spinto dai prestiti emergenziali con garanzie pubbliche, arrivati oggi a circa 150 miliardi di euro. Uno strumento «servito per arginare la crisi di liquidità subita dalle imprese, a causa del crollo dei fatturati dovuto al lockdown e alle altre misure restrittive imposte dalla pandemia» ma in molti settori, sia dell'industria che dei servizi, «ciò ha accresciuto troppo il peso del debito, misurato in anni di cash flow generato dalle imprese». Il Csc prevede che, nel 2021, occorreranno in media 5,4 anni di cash flow nel manifatturiero per ripagare il debito, piu del doppio rispetto ai 2,2 anni previsti con la situazione al 2019. Per le imprese dei servizi in media serviranno addirittura 11,2 anni, contro gli scarsi due anni pre-Covid.

GIÙ I FATTURATI

Nel 2020 il manifatturiero italiano ha subito un profondo calo di fatturato (stimato a -144 miliardi di euro, pari al -14,5%). Sono diminuiti, anche se in modo meno marcato, sia gli acquisti di beni e servizi che il costo del personale. Secondo gli analisti di Confindustria quindi «il cash flow, definito come ricavi meno costi operativi correnti, nella manifattura si stima sia caduto da 81 miliardi nel 2019 a -4 nel 2020». Alcuni settori, come gli alimentari o i farmaceutici, hanno tenuto. Tanti altri no. È il caso del tessile, dell'abbigliamento. E soprattutto della metallurgia e degli autoveicoli che hanno accentuato la crisi di liquidità già iniziata nel 2019. C'è poi ilsettore delle costruzioni dove il cash flow si è dimezzato, restando comunque su valori positivi (da 24 a 12 miliardi).

Anche nei servizi la riduzione del cash flow stimata è molto marcata: da 162 a 33 miliardi di euro. A soffrire di più le attività legate al turismo e al commercio.

«Nel 2020, con risorse interne estremamente assottigliate nei servizi e negative nell'industria, è divenuta proibitiva la realizzazione di investimenti produttivi» affermano gli economisti di Confindustria. E addirittura in alcuni comparti è a rischio la continuità aziendale. Se davvero ci sarà il rimbalzo di produzione (per l'industria si stima un +9,8% in media, dopo il -14,5% del 2020), nel 2021 il settore manifatturiero nel suo complesso tornerà a un cash flow positivo di 42 miliardi. Ma anche così resteranno dei problemi seri di sostenibilità del peso del debito.

Giusy Franzese

