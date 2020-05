LE SCELTE

ROMA «Le scelte che ci attendono sono da togliere il respiro. Per questo dobbiamo metterci subito al lavoro affinché entro l'estate sia pronto un grande piano Italia 2030-2050». Il neo presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, presenta la sua squadra votata dal consiglio generale (145 favorevoli su 168 votanti) anticipando che a breve presenterà un libro bianco di medio periodo sugli obiettivi dell'industria e nell'ambito del rilancio del Paese.

I DIECI NOMI

Bonomi ha messo a punto una squadra molto nutrita che vede la presenza di 10 vicepresidenti, 7 elettivi e 3 di diritto. Due sono imprenditrici venete: la trevigiana Maria Cristina Piovesana, presidente di Veneto Centro con delega all'Ambiente e Sostenibilità, e la vicentina Barbara Beltrame con delega all'Internazionalizzazione. «È motivo di orgoglio che il contributo del Veneto alla squadra stia proprio nel fattore femminile - è il commento del presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro - , espresso dalla forza, dalla professionalità e dalla determinazione delle nostre due imprenditrici. Le deleghe a loro affidate, l'Internazionalizzazione, asset fondamentale per le imprese venete, così come l'Ambiente e la Sostenibilità, oggi imprescindibile per lo sviluppo competitivo, sono temi chiave per il futuro dell'industria e dell'economia italiana».

Tra le new entry Luigi Gubitosi, amministratore delegato e direttore generale di Telecom Italia con delega al Digitale; Alberto Marenghi, ex presidente di Confindustria Mantova con delega al Marketing; Emanuele Orsini, presidente di Federlegno con delega al Fisco, al Credito e alla Finanza; Francesco De Santis, con delega alla Ricerca e Sviluppo; Maurizio Marchesini, con delega alle Filiere e alle Medie Imprese; Natale Mazzuca, con delega all'Economia del Mare e al Mezzogiorno;

Ad essere riconfermati nella squadra di Bonomi, Maurizio Stirpe, che nella scorsa presidenza rivestiva la carica di vicepresidente con delega al Lavoro e alle Relazioni industriali, e Giovanni Brugnoli, con delega al Capitale umano. A questi si aggiungono i 3 vicepresidenti di diritto: Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria, e Vito Grassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali. Per quel che riguarda i giovani imprenditori, al momento siederà l'attuale presidente ma in uscita Alessio Rossi in attesa della nuova manche elettorale che gli imprenditori under 40 terranno per via telematica il 26 giugno prossimo.

All'interno del libro bianco che la presidenza presenterà figureranno alcuni punti chiave. Tra questi la sostenibilità della finanza pubblica; una drastica semplificazione amministrativa; una riforma del fisco per aiutare la crescita; una sostenibilità ambientale e sociale; e infine un ancoraggio solido all'Europa contro ogni tentazione di nazionalismo autarchico.

LE PREOCCUPAZIONI

Parlando ai membri del consiglio generale, Bonomi non ha nascosto la propria preoccupazione per l'emergenza Covid. «Stiamo andando verso una riapertura delle attività economiche purtroppo caratterizzata da un caotico susseguirsi di misure incerte e contraddittorie», ha detto il presidente designato. «Sono personalmente stupefatto il suo affondo contro il governo che nel Dpcm Riaperture non ci sia alcun metodo di massa di tracciamento dei contatti finalizzato ad una diagnostica precoce da parte delle sanità regionali».

Rivolgendosi ancora al governo, Bonomi ha chiesto che venga agevolato «quel confronto leale e necessario in ogni impresa per ridefinire dal basso turni, orari di lavoro, numero giorni di lavoro settimanale e di settimane in questo 2020». Ha infine definito «inaccettabile» l'avvio di una campagna di probabili nazionalizzazioni dopo aver indotto le imprese ad iperindebitarsi.

Michele Di Branco

