LE PREVISIONI

ROMA Cresce sui mercati finanziari la fiducia nell'Italia, ma la seconda ondata della pandemia, le misure restrittive e il ritmo dei vaccini frenano l'economia anche nei primi mesi di quest'anno, tanto che un «vero rimbalzo» del Pil è atteso solo nel terzo trimestre, cioè non prima dell'estate. Il Centro studi di Confindustria fotografa lo scenario attuale del Paese, in cui i consumi pure restano in attesa, «pronti a scattare». E confronta Germania e Italia: stessa pandemia, ma con un «ampio divario» nell'andamento del Pil. Il -8,9% italiano nel 2020 contro il -5,3% tedesco. Anche se «migliora» lo scenario per il Pil nel 2021, con le restrizioni anti-Covid ancora in campo «nel primo trimestre un recupero dell'attività è ormai compromesso», affermano gli economisti di Confindustria, e ci sono «rischi al ribasso» legati al ritmo di aumento dei vaccini che «deve essere più rapido». Dunque «cresce la probabilità di un segno positivo del Pil già nel secondo trimestre ma si conferma che un vero rimbalzo si potrà avere solo nel terzo trimestre». Oggi, comunque, «sui mercati finanziari c'è più fiducia nell'Italia» e, inoltre, «un allentamento delle restrizioni potrebbe rilanciare fortemente i consumi», anche se al momento visto l'andamento dei contagi sembra difficile.

