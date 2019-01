Confindustria, Boccia: «È tempo di patto per il lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAROMA Imprese e sindacati insieme per una grande azione riformista che rimetta il lavoro e la crescita dell'occupazione al centro delle politiche del Paese e del governo. A pochi giorni dalla chiusura del congresso Cgil con l'elezione di Maurizio Landini a nuovo segretario generale, sono le imprese a scendere in campo per fare una chiamata alle armi. «I tempi sono maturi per costruire un vero patto per il lavoro insieme a Cgil, Cisl e Uil» dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Un'apertura che i tre sindacati colgono...