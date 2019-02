Confindustria Belluno: Berton presidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMPRENDITORIBELLUNO «L'autonomia non deve essere un punto d'arrivo ma quello di partenza, uno strumento per fare le cose. Il territorio ha necessità delle infrastrutture e questo è un momento irripetibile». Lorraine Berton, 56 anni, è la nuova presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Già vicepresidente dell'Associazione, per anni ha guidato Sipao (Sezione industriali produttori articoli ottici). Unica candidata è stata eletta da un'assemblea estremamente partecipata. «La politica è lontana dalle imprese. Dobbiamo smetterla di...