IMPRESE

VENEZIA (m.cr.) Roberto Boschetto, 59 anni, è stato eletto ieri sera presidente di Confartigianato Imprese Veneto, la più importante organizzazione di comparto regionale con oltre 45mila iscritti. Il leader degli artigiani padovani ha preso il posto di Agostino Bonomo e guiderà l'associazione sino a gennaio 2023 a chiusura naturale del mandato. «È il momento di cambiare marcia: ora giochiamo in squadra, la nostra priorità sono le imprese», la sua prima dichiarazione.

DIALOGO

«Le sfide che abbiamo di fronte sono: traghettare l'economia al di fuori della crisi, sostenere gli investimenti e rilanciare i consumi interni - la sua nota dopo l'elezione -. La crisi in atto impone a tutti di concentrarsi su obiettivi chiari e condivisi, rafforzando un dialogo saldo e aperto con tutti i nostri livelli, dal nazionale sino alle nostre organizzazioni territoriali. Il mondo è cambiato e Confartigianato come sistema è pronta al rilancio. Il mio grazie - afferma Boschetto - va innanzi tutto ai presidenti provinciali che mi hanno dato mandato pieno a proseguire garantendo il loro impegno per la messa a terra territoriale delle varie iniziative. Azione, questa, indispensabile per chi cerca la concretezza come noi. Il nostro ruolo è rappresentare gli interessi, con sobrietà e rigore - conclude il neopresidente -. Dobbiamo continuare a lavorare, avendo come base comune il Position Paper che racchiude le nostre posizioni e impegni per i prossimi anni, presentato due mesi fa a chi si candidava a governare la nostra regione. Vogliamo svolgere un ruolo attivo all'interno della cabina di regia regionale per affrontare la drammatica situazione dovuta alla pandemia». Boschetto è laureato in architettura a Venezia e titolare della Boschetto & Boschetto, azienda operante nel settore edilizio. Dal 1996 al 2006 è stato presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Padova. Nel 2009 ha assunto la carica di presidente provinciale, ruolo che ricopre tutt'ora. Dal 2016 era vicepresidente vicario del Veneto. Già nel consiglio generale della Fondazione Cariparo, è oggi presidente di Padova Promex, azienda speciale per l'internazionalizzazione della Camera di commercio di Padova, socio fondatore e consigliere della Fondazione Casa ai Colli e componente del cda del Gal Patavino.

