L'ACCORDO

VICENZA Una nuova opportunità per le aziende di trasformare il proprio business in chiave digitale ed espandersi sui mercati internazionali, soprattutto in questo momento in cui spostarsi o organizzare eventi fisici resta ancora difficile. Consapevole delle potenzialità del web e dell'innovazione digitale, Confartigianato Imprese Vicenza, attraverso il suo DIH - Digital Innovation Hub, ha annunciato di aver avviato una collaborazione con uno dei maggiori marketplace online B2B al mondo: Alibaba.com.

Tra le poche in Italia e unica nell'area Nordest del Paese, l'iniziativa ha l'obiettivo di portare le realtà imprenditoriali a posizionarsi su Alibaba.com, la più grande fiera B2B online attualmente disponibile, che connette oltre 18 milioni di buyers con 200.000 aziende esportatrici, e raggiunge 190 paesi nel mondo.

TRASFORMAZIONE

Il progetto punta a valorizzare le produzioni Made in Italy di alta qualità, accelerando la trasformazione digitale delle aziende, in particolar modo le piccole e medie imprese. I rispettivi team di Confartigianato e Alibaba.com lavoreranno insieme per supportare le aziende esportatrici su molteplici fronti, in particolare nell'utilizzare in maniera efficace le soluzioni della piattaforma per intercettare clienti e fornitori: ad esempio, le bacheche presenti sul sito e dedicate, appunto, a tutte quelle imprese che vogliono entrare in contatto con altre partite iva (distributori, buyers, negozi, liberi professionisti, etc).

Alibaba ha una storia di oltre 20 anni, nata dall'intuizione del suo celebre fondatore, Jack Ma, e nasce proprio con l'obiettivo di aiutare i piccoli business a crescere e competere grazie al canale digitale. Nonostante oggi conti oltre 100.000 dipendenti, un giro d'affari di 1 trilione di dollari registrato al 31 marzo 2020, e sia una delle società più capitalizzate al mondo, Alibaba mantiene questa mission.

«Alibaba ci ha coinvolti come uno dei suoi pochissimi partner internazionali per supportare le PMI nella vendita attraverso questa piattaforma commenta Cristian Veller, presidente della Categoria ICT di Confartigianato Vicenza e Veneto - e questo grazie al nostro Digital Innovation Hub che è stato selezionato come Service Partner ufficiale perché rappresenta un caso unico nel suo genere data la specializzazione nell'ambito e-commerce e l'esperienza accumulata nel corso degli anni nel supporto alle imprese anche su altri marketplace. Dalla crisi dapprima sanitaria e oggi economica emerge un dato ormai consolidato: la crisi ha portato a una accelerazione clamorosa verso la digitalizzazione. Molte nostre imprese sono tuttavia ancora impreparate, ecco perché risulta quanto mai necessario spingere affinché non si perda l'occasione di agire tempestivamente per far trovare nuovi sbocchi».

ESPERTI

«Ad accompagnare le aziende nel percorso sulla nuova vetrina saranno gli esperti del DIH Vicenza, appositamente formati e certificati direttamente da Alibaba.com, che avranno il compito di fornire supporto su aspetti fondamentali legati all'utilizzo e alle dinamiche della piattaforma, offrendo un'assistenza dedicata e approfondita ai nuovi utilizzatori», spiega Matteo Pisanu Responsabile del DIH - Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza. Alibaba.com, infatti, diversamente da altri noti marketplace, è una piattaforma Business to business particolarmente efficace per imprese che già lavorano conto terzi, nonché per le imprese di quei settori che non troverebbero negli e-commerce B2C una giusta collocazione (ad esempio, aziende produttrici di macchinari, componenti, servizi su misura, ecc.).

«Per le nostre imprese associate questa collaborazione offre una grande occasione di nuovo business prosegue Veller -. Alibaba costituisce uno strumento di grande utilità soprattutto in questo periodo in cui le fiere sono state posticipate o annullate, ma la presenza on line nel corso degli prossimi anni è destinata a crescere in ogni caso».

Luca Curtarelli, Responsabile dello Sviluppo di Alibaba.com in Italia, aggiunge: «La collaborazione siglata con Confartigianato Imprese Vicenza si inserisce nel progetto a lungo termine di Alibaba.com per supportare le aziende italiane, in particolare le realtà più piccole, nel loro percorso di digitalizzazione ed internazionalizzazione. Il potenziale delle produzioni ed eccellenze locali, di cui il Veneto è tra gli esponenti di rilievo, può davvero generare enormi opportunità per tutte le aziende e imprenditori che riconosceranno il valore del canale online».

