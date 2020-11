IL CASO

VENEZIA Cambiare le cose, in Italia, è un'impresa. Càpita che non ci riesca nemmeno chi di imprese se ne occupa tutti i giorni: così Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, lascia con molto anticipo la guida dell'Associazione. Una scelta meditata a lungo, che coglie di sorpresa chi si attendeva un ulteriore salto da parte dell'imprenditore vicentino verso la guida della Confartigianato nazionale di cui è vicepresidente. Invece no, Bonomo scende dall'ottovolante ed è proprio la corsa alla poltrona nazionale ad aver determinato la scelta.

Asiaghese, 63 anni, sposato, due figli, titolare dal 1978 di un laboratorio odontotecnico, dal 2006 con i figli è anche contitolare del panificio di famiglia: all'attività professionale Bonomo ha sempre accompagnato, nell'ambito di Confartigianato Vicenza, anche l'impegno di dirigente. Dal 2000 ha fatto parte della Giunta Provinciale Esecutiva, dove aveva ricoperto anche il ruolo di vicepresidente, e nell'aprile del 2011 è subentrato a Giuseppe Sbalchiero in qualità di presidente della più numerosa Associazione artigiana d'Italia; nel 2016 è stato eletto alla guida dell'associazione veneta. Un curriculum che lo poneva a tutti gli effetti in pole position per assumere la carica di presidente nazionale. Ma i suoi progetti si sono scontrati con le resistenze di molte associazioni locali che in giro per l'Italia non vedono di buon occhio l'idea di perdere piccoli e grandi poteri che un piano di riorganizzazione delle associazioni territoriali comporterebbe.

L'IDEA

Perché era questa l'idea di Bonomo: accorpare le realtà più piccole, non in grado di fornire i servizi per le quali sono state create, e realizzare strutture più grandi e con maggiore capacità operativa. Una strada analoga a quella intrapresa da altre realtà associative (per restare in Veneto, le Confindustrie di Padova e Treviso) ed Enti come le Camere di Commercio. Anche in Confartigianato, visti i tempi, una riorganizzazione dovrebbe essere al primo punto dell'ordine del giorno. La crisi delle imprese si riverbera giocoforza anche nei contesti associativi. Basti pensare che in Italia più di una associazione degli artigiani è stata costretta a portare i libri in tribunale (e questo aprirebbe anche un altro capitolo, quello dei controlli incrociati da parte delle strutture nazionali sull'operato delle territoriali). C'è poi il fronte delle dimensioni: quali servizi può offrire un'organizzazione che vede, da Rovigo ad Agrigento, un numero di iscritti (e quindi di quote contributive) inferiore alla soglia minima di sopravvivenza?

L'idea di Bonomo, presentata negli scorsi mesi ai colleghi di tutta Italia, era quella di aggregare e accorpare, riducendo le spese e ottimizzando l'offerta di servizi. Risultato: tutti d'accordo sul metodo, a parole. Ma quando si sarebbe trattato di passare ai fatti, Bonomo ha capito che pochi avrebbero accettato di fare per primi un passo indietro. Troppi gli interessi locali in gioco, troppe le poltroncine in ballo. Senza contare che anche a livello nazionale, nelle strutture di Roma, l'idea di una rivoluzione non è mai vista di buon occhio.

Di qui la decisione da parte di Bonomo di chiamarsi fuori dalla corsa alla successione di Giorgio Merletti, che ha lasciato l'incarico dopo 8 anni. Il nuovo presidente sarà eletto il prossimo 5 dicembre. Strada spianata, quindi, per l'emiliano-romagnolo Marco Granelli.

Bonomo, che ieri ha annunciato la sua decisione al consiglio direttivo di Vicenza e a quello regionale, manterrà solo l'incarico di consigliere di amministrazione di Fidi Nordest fino all'ormai prossima scadenza naturale di maggio 2021. Poi, per coerenza, lascerà ogni ruolo legato a Confartigianato.

