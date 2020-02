CONFAPI

PADOVA Un Veneto produce 2mila euro di più che nel resto d'Italia ma 10mila in meno di un francese Padova. E questo nonostante la media delle ore lavorate sia superiore a quella degli altri principali Stati dell'Unione Europea.

Secondo un'indagine di Confapi Padova, un lavoratore italiano produce in media 62.438 euro di ricchezza l'anno, contro i 68.904 di un tedesco e i 74.169 di un francese. In Veneto va meglio rispetto al dato nazionale, con una media di 64.641 euro di valore aggiunto a lavoratore, ma si rimane ancora lontani da quelli che dovrebbero essere i principali competitor. Fabbrica Padova centro studi di Confapi, ha analizzato la produttività del lavoro anche alla luce del drastico calo nella produzione industriale. Il minore valore aggiunto prodotto in Italia si associa a un maggior numero di ore lavorate: nel 2018 ogni occupato ha lavorato in media 1.723 ore, contro le 1.701 della Spagna, le 1.520 della Francia e le 1.363 della Germania. «Se l'economia italiana è stagnante ormai da diversi anni è proprio per la bassa produttività. E dietro ci sono cause come gli scarsi investimenti tecnologici o l'inefficienza del settore pubblico e un mercato del lavoro troppo tutelato, che impongono di attuare riforme per aumentare la competitività», osserva Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova.

