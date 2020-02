L'ANNIVERSARIO

ROMA Nel 1920 100 anni fa un terzo della popolazione lavorava nei campi. Ora l'Italia non è più quel paese agricolo, ma la sua agricoltura crea la metà del fatturato prodotto dall'intero Paese ed è di fatto una delle potenze del settore nel mondo. Lo confermano anche i dati più recenti, presentati giusto due giorni fa a Fieragricola (che chiude domani a Verona): l'agricoltura del Belpaese è in testa nel panorama produttivo europeo per valore aggiunto (32,2 miliardi di euro), al secondo posto (dietro la Francia) per valore della produzione (56,7 miliardi di euro). C'è quindi giustamente ben più di un pizzico di orgoglio nelle celebrazioni iniziate ieri a Roma per i 100 anni di Confagricoltura (600 mila imprenditori, 500 mila dipendenti, poco meno del 45% dell'intero valore dell'agricoltura italiana).

«Identità e futuro» è il titolo della due giorni organizzata assieme alla Luiss Business School. Come a dire: consapevolezza del ruolo avuto e preoccupazioni per un futuro di grandi potenzialità ma denso di ostacoli e minacce. «L'agricoltura e Confagricoltura ha affermato ieri il presidente Massimiliano Giansanti - sono stati - e lo saranno sempre - centrali nell'economia del nostro Paese. Guardiamo con coraggio alle sfide che ci attendono. Oggi più che mai abbiamo necessità di affrontare il mercato globale ed è per questo che dobbiamo tutelare e valorizzare al meglio il nostro grande made in Italy agroalimentare». Le parole d'ordine non sono solo slogan e per quindi Confagricoltura è voluta andare oltre le celebrazioni dei 100 anni dalla fondazione.

Lo stesso discorso di ieri sera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non è stato solo di cortesia. «Il comparto agroalimentare - ha detto - è un pilastro del nostro paese. Chi fa conoscere tutta la nostra filiera merita un applauso, ma abbiamo di fronte diverse sfide che non possono essere affrontate da soli. Serve un sistema paese: dove riusciamo a raggiungere i risultati dietro c'è sinergia e coordinamento di tutte le attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA