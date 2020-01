Condotte, il Tar azzera le nomine Mise dei commissari firmate sotto Di Maio

SALVATAGGI

ROMA La politica pressapochista rischia di mandare all'aria una delle più antiche imprese di costruzioni italiane, trascinandosi dietro 1500 dipendenti (600 diretti). Il Tar del Lazio, alla vigilia dell'ultimo dell'anno ha annullato la nomina dei commissari della società romana di via Salaria in amministrazione straordinaria, avvenuta il 6 agosto 2018 ad opera dell'allora ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio. La sezione terza ter presieduta da Giampiero Lo Presti, in data 30 dicembre, ha emesso una sentenza di accoglimento di un ricorso presentato da Alessandra de Simone Saccà, una professionista che aveva presentato domanda per essere selezionata. I giudici hanno annullato la nomina e altri atti e decisioni collegate per difetto della procedura.

Il 3 agosto 2018 era stata costituita la commissione che avrebbe designato i commissari: invece di tre membri, la commissione era formata da due membri, ma ciò nonostante si è proceduto alla scelta della rosa da cui sono stati estratti a sorte Giovanni Bruno, Alberto Dello Strologo, Matteo Uggetti. Dello Strologo si è dimesso all'improvviso a marzo 2019 e al suo posto è stato indicato Gianluca Piredda.

LE MOTIVAZIONI

Ora che succede? Rischia di saltare in aria l'intero percorso di risanamento che è a buon punto visto che, entro fine gennaio, verranno presentate le offerte vincolanti su Inso (ci sono una ventina di pretendenti) e la stessa Condotte che ha dieci bidder in data room, tra cui i cinesi di China State Construction Overseas e Progetto Italia.

«La nomina appare affetta da plurimi vizi, sul piano formale e sostanziale» scrive il Tar.

I giudici attribuiscono al ministro la responsabilità «urgente» del «rispetto della procedura in termini di composizione dei soggetti designanti e sul piano della valorizzazione dei criteri prestabiliti» disquisendo sul carattere fiduciario della commissione formata da terzi esterni. Il Collegio «non ritiene poi che la deroga possa essere giustificata dalla nota del Capo-Gabinetto del Ministro del 3.8.2018 con cui si invitava i commissari ad agire con urgenza».

Tutto da rifare, il nuovo ministro Stefano Patuanelli è al lavoro per mettere una toppa agli errori del predecessore.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA