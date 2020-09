LA MISURA

ROMA Condomini e Pmi potranno da oggi unirsi, produrre energia con fonti rinnovabili e consumarla direttamente, senza doverla immettere in rete. E potranno farlo sfruttando un incentivo ad hoc previsto dal ministero dello Sviluppo economico a favore dell'autoconsumo e delle comunità energetiche. Stefano Patuanelli ha infatti firmato il decreto attuativo della norma contenuta nell'ultimo Milleproroghe che ha aperto la strada alle nuove forme di produzione e consumo, con l'obiettivo di sostituire progressivamente l'approvvigionamento da fonti inquinanti e allo stesso tempo ridurre i costi in bolletta. Se infatti fino ad ora non era possibile usufruire dell'energia prodotta con i pannelli fotovoltaici installati nei condomini se non per il vano scala, quindi in pratica quasi esclusivamente per l'ascensore, da oggi in poi, superati i divieti della precedente legislazione, l'elettricità potrà essere utilizzata anche nei singoli appartamenti. Dando una spinta dunque all'installazione di pannelli solari già incentivati con il superbonus in un «combinato virtuoso», come lo ha definito Patuanelli. La tariffa incentivante è di 100 euro a MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo e 110 euro a MWh per le comunità energetiche rinnovabili e varrà su un arco temporale di 20 anni dalla stipula del contratto con l'Autorità per l'energia.

R.Ec.

