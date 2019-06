Concorso per assumere i navigator Si presentano in 54mila, mina-ricorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Altro che reddito di cittadinanza. Tutti vogliono fare i navigator. In 54 mila stamattina si presenteranno ai cancelli della fiera di Roma. Sotto sotto, il concorsone per 2980 navigator c'è lui: il sogno del posto fisso. Almeno per i ventimila giovani che sono stati esclusi ai blocchi di partenza e non saranno ammessi alle prove. Cento di loro hanno firmato un ricorso che proprio ieri, a una manciata di ore dall'apertura dei cancelli, è stato accolto dal giudice del lavoro Giuseppe Tripi. Risultato? Alla prova deve essere ammesso...