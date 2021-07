Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONCORRENZAVENEZIA Multa da 125 milioni a Luxottica dall'Antitrust francese che libera invece Safilo. L'Autorità per la concorrenza di Parigi ha inflitto la multa al primo fornitore mondiale di occhiali per condotte avvenute nel periodo 2005-2014 in relazione alla distribuzione di occhiali da sole e da vista. L'accusa è di aver «raccomandato» in Francia «agli ottici prezzi di vendita al dettaglio e per aver vietato di vendere su...