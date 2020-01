Conad compra Auchan, Antitrust apre l'istruttoria

COMMERCIO

MESTRE Il problema esiste: dopo oltre un mese di proroga concessa alle parti, l'Antitrust ha deciso di avviare l'istruttoria sull'acquisizione di Auchan da parte di Conad attraverso la società veicolo Bdc Italia. Il Garante della concorrenza e dei mercati ha ritenuto significativa la concentrazione che, in seguito all'acquisizione delle attività di Auchan Italia, finirebbe nelle mani del consorzio che ha gestito l'operazione con un esborso di quasi due miliardi di euro. Secondo i dati forniti dalle parti al Garante della concorrenza la quota di Conad nel mercato degli approvvigionamenti di beni di largo consumo alimentari e non, a seguito dell'operazione, è stimabile in circa il 24%, «tale da consentire a Conad - scrive l'Antitrust - di divenire il primo operatore del mercato, seguito da Esd Italia (20%) e Coop Italia (13%)».

La decisione dell'Antitrust era attesa dai sindacati che da mesi si interrogano sulle intenzioni del gruppo acquirente e sulle sorti del personale di Auchan Italia. L'accordo con Conad, peraltro, riguarda solo il 56% della rete finora gestita da Auchan attraverso i marchi Simply e Sma. Anche in sede ministeriale la vertenza aperta all'inizio di dicembre si era arenata in attesa dell'esito del faro acceso dall'Antitrust sull'operazione destinata a influire sul futuro della grande distribuzione in Italia. Il Mise inoltre aveva annunciato di voler coinvolgere anche le Regioni nelle quali era presente Auchan per una valutazione complessiva dell'operazione. Le parti avranno dieci giorni per chiedere di essere sentite. L'istruttoria in ogni caso, fa sapere l'Antitrust, si concluderà entro 45 giorni.

