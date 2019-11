Conad-Auchan, l'Antitrust avvia un'istruttoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDE DISTRIBUZIONEVENEZIA L'affare Conad-Auchan potrebbe determinare 147 situazioni di sovrapposizione nei mercati della vendita al dettaglio. Per questo l'Antitrust ha avviato un'istruttoria sull'operazione, a tutti gli effetti una concentrazione, che prevede l'acquisizione degli asset italiani del gruppo francese da parte del consorzio emiliano, comportando 3.105 esuberi su un totale di 16.140 addetti e una sensibile preoccupazione per le sue ricadute pure a Nordest. Secondo l'analisi dell'Autorità, anche in due realtà della provincia di...