Con una bici d'autore Elite scala il successo e arriva a 34 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA L'obiettivo era quello di reinventarsi, non perché ci fosse il rischio di essere risucchiati dal gruppone, ma per dare lo strappo decisivo e mettere nel mirino un nuovo traguardo di tappa. Da attraversare, chiaro, sistemandosi bene la maglietta, chiudendo la zip sul collo e alzando le braccia al cielo. Proprio come un ciclista. E così Elite, azienda padovana che da 39 anni fornisce gli appassionati della bicicletta di tutto il mondo e ha sede in un'antica fornace del XIX secolo a Fontaniva, quasi un simbolo del lavoro manuale...