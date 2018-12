Con Telepass sulle piste da sci e il lavaggio auto a domicilio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIROMA I vantaggi di Telepass Pay arrivano anche sulla neve grazie al nuovo servizio Skipass. Con l'app Telepass Pay, già a partire dalle prossime festività natalizie, è infatti possibile prenotare e pagare online gli Skipass per tutta la famiglia. Il servizio è pensato per offrire un risparmio di tempo, evitando code in biglietteria, ed economico, perché consente di applicare la migliore tariffa accordata dal comprensorio sciistico, calcolata sul reale tempo di utilizzo degli impianti sia su base giornaliera che plurigiornaliera....