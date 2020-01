L'ALLARME

MESTRE «In Veneto la situazione del commercio è drammatica, ci sono tanti piccoli centri in cui non ci sono proprio più negozi e ora le nostre aziende chiedono alla politica risposte certe e concrete». Inizia il suo mandato con un grido d'allarme ed un monito alle istituzioni locali il neo presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin, che per affrontare la morìa di piccoli e medi negozi di vicinato che sta affliggendo le province venete, nessuna esclusa, annuncia l'intenzione di consumare le scarpe e battere il marciapiede

L'obiettivo è quello di essere più presente nei territori e raccogliere tutte le istanze provenienti dalle singole sedi provinciali da proporre ai sindaci e alla Regione Veneto attraverso un Patto per le città che assicuri un tessuto economico e sociale più favorevole alla sopravvivenza delle imprese.

«Alla Regione chiederemo anzitutto un accesso al credito più sostenibile e meno burocratizzato - spiega Bertin e poi un maggiore rapporto di vicinanza tra il territorio e gli assessori per trovare risposte immediate ai problemi che dobbiamo affrontare. Non c'è più tempo da perdere, abbiamo interi paesi che sono rimasti ormai senza alcuna attività commerciale presente, specialmente nella bassa padovana, nella Marca trevigiana e nelle aree montane bellunesi dove ci sono centri completamente isolati - ricorda Bertin e per invertire questa tendenza dobbiamo fare formazione anzitutto rivolgendoci ai giovani che non devono più andare a fare i lavapiatti a Londra ma devono rimanere qui e trovare un lavoro che consenta di vivere e non solo di sopravvivere».

INNOVAZIONE

Ma la disponibilità dei singoli non basta: «Dobbiamo aiutare le nostre imprese a crescere, ad essere più competitive sul mercato, innovando, digitalizzando, ma per fare questo serve fare squadra con tutte le associazioni di categoria e serve l'aiuto della Regione che deve ascoltare di più le richieste che vengono dalle imprese».

E se negli ultimi 20 anni il Veneto ha assistito ad una diffusione della grande distribuzione che non ha avuto eguali nelle altre regioni italiane e che ora sta pagando a caro prezzo la concorrenza definita sleale dell'e-commerce, Confcommercio Veneto chiede alle istituzioni locali di tornare ad occuparsi dei negozi dei centri storici, considerati presidi di sicurezza e primo vero antidoto al degrado urbano, oltre che strumenti per mantenere la ricchezza prodotta sul territorio.

«Per 20 anni ci si è occupati di centri commerciali perché faceva figo e ci si è dimenticati dei negozi di prossimità - accusa Bertin - e ora, dopo il boom iniziale, la grande distribuzione è stata messa in crisi dall'e-commerce, che oltretutto non offre un vero risparmio al consumatore perché pagando le tasse a Dublino allo Stato sono venute meno le risorse necessarie per costruire strade, nidi, asili, scuole e ospedali pubblici».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA