COMUNICAZIONIMILANO Vodafone si prepara a un nuovo capitolo. Quello scritto da Vittorio Colao in 12 anni lascerà il segno. A sorpresa il manager annuncia che a ottobre passerà il testimone ma nessun terremoto, a raccoglierlo sarà l'attuale direttore finanziario Nick Read, che lui stesso ha cresciuto in questi anni. «È una persona incredibilmente resistente - ha scherzato - è la sola al mondo che è riuscita ad essere a mio riporto per 12 anni, nessun altra persona ci è riuscita». «Sono orgoglioso di guidare il gruppo» per portarlo in...