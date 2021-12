Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CREDITOVENEZIA Banca Ifis prima Banca in Italia nel Webranking by Comprend che premia la trasparenza comunicativa dei canali digitali delle più grandi società quotate in Borsa. Con una valutazione complessiva di 79,5 punti, in crescita di 5,3 punti rispetto all'anno precedente (74,2 nel 2020 e 39,8 nel 2019), Banca Ifis ottiene anche il riconoscimento di migliore azienda quotata del Segmento Star. Ed è al primo posto anche nella categoria...