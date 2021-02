COMMISSIONE INCHIESTA

VENEZIA (m.cr.) La crisi provocherà una valanga da 60 a 100 miliardi di nuovi crediti deteriorati nei prossimi due anni. Parola di Marina Natale, Ad di Amco, la società del Tesoro per il recupero degli Npl impegnata in prima persona già da anni sul fronte delle ex Popolari venete, dove le baciate pesano e «hanno tempi più lunghi di recupero». L'indicazione emerge dall'audizione davanti alla Commissione banche guidata da Carla Ruocco. Per Amco, sono Banco Bpm, Bper, Mps e Ubi gli istituti che mostrano un'esposizione percentuale più alta verso i settori più rischiosi. Per far fronte al peggioramento della qualità del credito, Natale suggerisce l'adozione di strumenti ad hoc per dare nuova finanza alle imprese meritevoli, in particolare Pmi. Natale lancia anche un avvertimento: i tempi di recupero delle operazioni baciate delle banche venete finite in liquidazione (Popolare di Vicenza e Veneto Banca) sono molto più lunghi rispetto agli altri crediti per la loro complessità: nel caso delle venete, è inferiore ai due anni. Amco, ricorda Natale, è la cessionaria di tutto il portafoglio delle due liquidazioni coatte ma «siamo solo gestori per quanto riguarda le baciate». Questo significa aggiunge la top manager, che Amco «negozia, escute e agisce nei confronti di quei crediti senza avere la proprietà quindi alcune scelte vanno condivise con i Commissari che, a loro volta, fanno riferimento a Banca d'Italia». Insomma, un processo più lungo e complicato rispetto a quelli di mercato.

Sulle nuove prospettive, Amco non esclude la possibilità di rilevare un grosso portafoglio di crediti deteriorati di Unicredit, operazione che rientrerebbe nella dote predisposta dal Tesoro allo scopo di incentivare le nozze con Rocca Salimbeni. La manager ha però escluso, al momento, «impegni» e respinto l'idea che al portafoglio possa essere applicato un prezzo fuori mercato - si è ipotizzato il 30% del valore nominale - come contropartita dell'operazione Mps. In chiusura l'ammonimento della presidente della Commissione Carla Ruocco: «Più che cessioni, servono una fiscalità di scopo, soluzioni di sistema e anche dotare Amco Spa di una licenza bancaria».

