ROMA La Commissione banche insedia una squadra di sette consulenti, condivide lo scudo penale a favore dei banchieri in caso di fallimento di aziende finanziate con il decreto Liquidità e tra le prossime audizioni potrebbe voler risentire il presidente della Consob, Paolo Savona. Ieri l'ufficio di presidenza della Commissione guidata da Carla Ruocco si è riunito a Palazzo San Macuto e ha innanzitutto formalizzato la scelta degli esperti che l'affiancheranno su alcune materie precise. Sono sette: Marcello Minenna, ex Consob, oggi dg dell'Agenzia delle Dogane, Alberto Dell'Acqua (Bocconi), Carmen Giorgianni (associazione vittime Salva banche), Fabio Pelosi (Procuratore repubblica Pisa), Francesco Tuccari (2G), Nicola Benini (consulente finanziario), Raffaele Lener (Tor Vergata).

Nel corso della riunione, un esponente di Fratelli d'Italia ha proposto di risentire il presidente della Consob, già audito il 28 maggio. L'idea è di chiedere ulteriori approfondimenti rispetto alla sua relazione annuale. Il numero uno della Consob ha detto che la ricchezza finanziaria delle famiglie «è già largamente investita. Si trova per una buona parte nei conti correnti, utilizzati dalle banche per finanziare altre famiglie e imprese o per comprare Btp». «Soddisfazione per quanto riportato in audizione da Stefano Barrese, responsabile della Banca dei territori, e da Mauro Micillo, responsabile corporate banking di Intesa Sanpaolo rispetto alle risorse messe in campo per l'erogazione dei prestiti garantiti». Così i deputati Pd della Commissione Ubaldo Pagano e Claudio Mancini.

