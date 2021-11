Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOVENEZIA Selex in crescita anche nel 2021 con fatturato al consumo a 16,7 miliardi (+ 3,1%). Pronti investimenti per 460 milioni l'anno prossimo: previste 95 nuove aperture e 97 ristrutturazioni e una crescita del giro d'affari che dovrebbe crescere del + 2,4%.In occasione dell'assemblea dei soci (in Veneto Alì, Unicomm, MaxiDi), Selex Gruppo Commerciale ha presentato il preconsuntivo 2021 e programmi e attività per il prossimo...