COMMERCIOVENEZIA Ovs ottimista sul terzo trimestre che si chiude a fine di ottobre: rientrati i ritardi nelle consegne, l'inflazione non preoccupa. Confermati gli obiettivi. In arrivo bond di sei anni fino a 200 milioni.Il terzo trimestre di Ovs «sta procedendo in modo favorevole», sottolinea il gruppo in una nota: «I ritardi di consegne subiti sono ad oggi in larga parte rientrati e le recenti spinte inflazionistiche non sono ritenute una...