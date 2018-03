COMMERCIO ROMA Amazon annuncia rincari in Italia. In una nota il colosso dell'e-commerce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOROMA Amazon annuncia rincari in Italia. In una nota il colosso dell'e-commerce fa sapere che il prezzo di Prime - l'abbonamento annuale che dà diritto a spedizioni veloci e gratuite, insieme ad altri servizi come l'accesso ai film e alle serie tv di Prime Video - aumenterà a 36 euro, l'equivalente di 3 euro al mese, rispetto ai 19,99 euro attuali. L'incremento, spiega Amazon, sarà a partire dal 4 aprile 2018 per le nuove iscrizioni, e dal 4 maggio per le persone che sono già iscritte, per le quali il rincaro scatterà al momento...