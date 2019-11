COMMERCIO NOVENTA DI PIAVE Un nuovo ampliamento, il quinto in 11 anni dall'inaugurazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIONOVENTA DI PIAVE Un nuovo ampliamento, il quinto in 11 anni dall'inaugurazione nel 2008, per il Noventa Designer Outlet, la cittadella della catena McArthurGlen tra le più visitate in Europa per i brand del lusso. Già oggi, giovedì 14, sarà aperta la nuova piazzetta, creata con una pavimentazione a scacchiera ispirata alla celebre piazza di Marostica, con tanto di scacchi utilizzabili dai visitatori, circondata da 9 nuove boutique, che è stata costruita in meno di un anno, con un investimento di 25 milioni. Il nuovo quartiere,...